Bij een woning aan de Hagesteinsestraat in Hoef en Haag in de provincie Utrecht heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie plaatsgevonden. Er zijn volgens de politie geen gewonden gevallen. Wel heeft de explosie schade aan de woning veroorzaakt, meldt een woordvoerster van de politie. Twee straten werden uit voorzorg ontruimd.