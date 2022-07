Het Europese statistiekbureau Eurostat publiceert voorlopige cijfers over de economische groei van de eurozone in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal groeide de economie van het eurogebied met 0,6 procent op kwartaalbasis. Economen verwachten in doorsnee dat in het tweede kwartaal de groei van het bruto binnenlands product (bbp) is afgezwakt naar 0,2 procent.