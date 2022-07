”Welkom in Huize Roos” staat bij de voordeur. In zijn studeerkamer, links van de ingang, rijgen de boeken zich aaneen, veel oude druk, veel oude schrijvers. Wat al die boeken ds. J. Roos ook geleerd mogen hebben, preken over ”Uw wil geschiede” valt hem nog altijd zwaar. „Want het houdt wat in om de Heere in alles vrij te laten.”