De Heere Jezus leerde Zijn discipelen God hun Vader te noemen. Maar dat mogen we nooit op een platte, vanzelfsprekende wijze doen, zegt prof. dr. A. Baars. „Vergeet niet dat de naam vader, en zelfs papa, in de oudheid mede de klank had van gezagsdrager, patriarch, autoriteit. Ja, in de Vadernaam zit nabijheid, maar meteen ook verhevenheid.”