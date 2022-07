Als de bede ”Uw Koninkrijk kome” ergens zeggingskracht krijgt, dan is het op de stoep van Eline de Boo in Chicago, de plek waar door alcohol benevelde daklozen hun roes plegen uit te slapen. De bede troost haar, zegt de schrijver en teammanager bij de IZB. Maar dat niet alleen. Ze komt er ook van in beweging.