Jagers willen dat rechter jacht op konijn en haas alsnog toestaat

Ontstemde jagers gaan via de rechter proberen af te dwingen dat ze komend jachtseizoen toch op konijnen en hazen mogen jagen in heel Nederland. Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) heeft eerder dit jaar besloten dat dit najaar nergens in het land op konijnen mag worden gejaagd. In Groningen, Limburg en Utrecht geldt hetzelfde voor hazen. De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging kondigde donderdag een rechtszaak aan om dat besluit van tafel te krijgen.