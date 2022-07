Het ziekteverzuim in de zorg lag in het tweede kwartaal van dit jaar iets lager dan in het eerste kwartaal, maar beduidend hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden. Van de bijna een miljoen mensen die in de sector werken, zaten er dagelijks gemiddeld zo’n 75.000 noodgedwongen thuis in april, mei en juni, becijfert het in verzuimdata gespecialiseerde bedrijf Vernet.