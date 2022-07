Jonge makers van hyperloop laten prototypes racen in Hilversum

Tientallen studententeams van over de hele wereld demonstreren zaterdag in Hilversum hun prototypes voor een hyperloop. Op het terrein van het bedrijf voestalpine, dat is gespecialiseerd in spoorinfrastructuur, laten ze kleine versies van hun vervoermiddel over een testbaan racen. Het Nederlandse team Delft Hyperloop heeft met de Helios I voor het eerst een zogeheten pod ontwikkeld die door elektromagnetisme onder de baan zweeft.