Het Sportpaleis in Alkmaar gaat dienst doen als tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers. Vanaf 8 augustus kunnen er maximaal 175 mensen vier weken lang terecht in de Noord-Hollandse sporthal, waar een bekende wielerbaan in ligt. Dat moet helpen de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.