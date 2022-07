Inwisselbare drankbekers groot succes tijdens Vierdaagse

Het voor Nederland nieuwe systeem met inwisselbare bekers voor drankjes is tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen een groot succes gebleken. De organisatie van de Vierdaagsefeesten had volgens directeur-bestuurder Joris Bouwmeister vooraf twijfels of het het wel zou gaan werken, maar „het ging hartstikke goed”, zegt hij. Ook het gemeentereinigingsbedrijf Dar, de gemeente Nijmegen en bewoners van de Nijmeegse binnenstad zijn zeer tevreden.