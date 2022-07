De gastoevoer door de Nord Stream 1-pijplijn heeft zich in de loop van donderdag gestabiliseerd. Ook in de nacht is de gasstroom door de leiding van Rusland naar Duitsland via de Oostzee constant gebleven, meldt exploitant Nord Stream AG. De levering ligt, net als voor de geplande sluiting voor onderhoud, op zo’n 40 procent van het normale niveau.