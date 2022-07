Vierdaagselopers onderweg naar feestelijke intocht Via Gladiola

Het wandellegioen van de 104e Vierdaagse van Nijmegen gaat vrijdag op pad voor de laatste marsdag. Die voert via Cuijk in Noord-Brabant en Mook in Limburg naar de Nijmeegse Sint Annastraat, oftewel Via Gladiola. voor de feestelijke intocht. De Vierdaagse duurde dit jaar maar drie dagen, omdat de eerste wandeldag wegens de hitte werd afgelast. Desondanks krijgen lopers na de finish toch hun Vierdaagsekruisje, een officiële onderscheiding.