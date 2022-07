De vrouw die dinsdag bij Zandvoort op een spitssnuitdolfijn is geklommen, is donderdagmiddag na verhoor weer vrijgelaten. Dit bevestigt de politie na berichtgeving van het AD. De vrouw meldde zich woensdag zelf bij de politie na een oproep, waarna ze werd aangehouden. Het onderzoek naar de kwestie is nog in volle gang, meldt de politie.