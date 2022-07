Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) probeert opnieuw alle asielzoekers voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar crisisnoodopvanglocaties te brengen, zodat zij niet buiten hoeven te slapen. Eventueel is er plek in de wachtruimte van het aanmeldcentrum, al moeten mensen dan wel weer op stoelen slapen.