Militairen van het 101 Geniebataljon van defensie bouwen donderdag aan het eind van de middag een tijdelijke brug over de Maas bij Cuijk. Deze pontonbrug is nodig zodat de Vierdaagselopers vrijdag de rivier kunnen oversteken. Ze lopen via de brug van Cuijk in Noord-Brabant naar Mook en Middelaar in Limburg.