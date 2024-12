Het wetsvoorstel is opgesteld door Mpanzu Bamenga van D66 en Willem Koops van NSC. Eindhovenaar Bamenga spande in 2020 een rechtszaak aan tegen de Koninklijke Marechaussee. Na een bezoek aan Italië werd hij in de aankomsthal van Eindhoven Airport uit de rij gehaald en gecontroleerd. Bamenga was ervan overtuigd dat dit door zijn huidskleur was. Het gerechtshof stelde Bamenga vorig jaar in het gelijk. Donkere mensen worden bij grenscontroles uit de rij gepikt, anderen niet, en dat is discriminatie, oordeelden de rechters. Het hof verbood de marechaussee om huidskleur mee te laten wegen bij de beslissing wie wel wordt gecontroleerd en wie niet.

Volgens Bamenga zijn de regels nu nog onduidelijk, en moet de initiatiefwet die twijfel wegnemen. „Je moet beoordeeld worden op je daden, niet op je afkomst of uiterlijk. Met deze wet maken we glashelder: institutioneel racisme hoort niet thuis in Nederland. Dit is een stap naar een samenleving waarin écht iedereen gelijk wordt behandeld”, zegt het Kamerlid van D66.

Het verbod zou niet alleen gelden voor controles door politie en marechaussee, maar ook voor algoritmes die worden gebruikt om bijvoorbeeld fraude op te sporen. Bamenga en Koops verwijzen onder meer naar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Die selecteerde studenten met een migratieachtergrond onevenredig vaak op mogelijk misbruik van studiebeurzen.

Het voorgestelde verbod geldt niet voor signalementen die de politie verspreidt om een verdachte te vinden.