Montferland keurt vervolgstap in komst azc goed

Montferland moet vanuit de spreidingswet onderdak bieden aan ongeveer 250 asielzoekers. Het college van burgemeester en wethouders denkt dat Didam, de grootste plaats in de gemeente aan de Duitse grens, daar de beste plek voor is. Een precieze locatie is er echter nog niet, zei burgemeester Harry de Vries donderdagavond.

De Vries benadrukte in gesprek te willen blijven met tegenstanders van de asielopvang in zijn gemeente en dat hij hun zorgen begrijpt. Ook gaf hij aan dat Montferland uitvoering moet geven aan de spreidingswet. „Laten we het samen doen”, richtte de burgemeester zich tot inwoners die hem eerder op de avond een petitie tegen de komst van een azc overhandigden. „Ga niet roepen: het komt er niet, want het komt er wel. De wet is daar duidelijk in.”