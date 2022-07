Nijmegen akkoord met klein boerenprotest bij intocht Vierdaagse

Farmers Defence Force (FDF) komt vrijdag met slechts één trekker, vijftig demonstranten en een koelwagen naar de Nijmeegse Vierdaagse om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Het eerste plan om met vijfhonderd tractoren en veel meer betogers naar de finish van het wandelevenement te komen, werd door burgemeester Hubert Bruls via een noodverordening verboden. Met de gemeente is woensdag in de rechtbank van Arnhem een compromis gevonden.