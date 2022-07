Het is ook dinsdagmiddag rustig op de Nederlandse snelwegen, ziet de ANWB. Er is geen sprake van een echte spits, zegt een woordvoerster. Rond 17.30 uur stond er 55 kilometer file, voornamelijk door ongelukken of pechgevallen. Ook voor de Wegenwacht is de situatie ondanks de hitte behapbaar, aldus de ANWB.