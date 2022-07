Rijkswaterstaat koelt vanwege de hitte sinds dinsdagmiddag meerdere bruggen in Zuid-Holland. Het gaat om de Merwedebrug (A27), de Spijkenisserbrug (N492), de Brug over de Noord (N915) en de verkeersbrug Dordrecht. Met tankwagens, waterslangen en blusboten moet voorkomen worden dat de stalen brugdelen uitzetten en de bruggen daardoor mogelijk niet meer open of dicht kunnen.