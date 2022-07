Het Radboudumc in Nijmegen moet veel van de geplande opnames afzeggen als deze medisch gezien nog even kunnen wachten. Volgens het ziekenhuis is dit nodig omdat de spoedzorg de afgelopen week is toegenomen, meer coronapatiënten hulp nodig hebben en omdat het door de Vierdaagsefeesten en de warmte de komende week ook drukker is dan normaal.