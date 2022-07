De 39-jarige vrouw die ervan verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de steekpartij afgelopen week in Dordrecht waarbij vier gewonden zijn gevallen, blijft nog zeker veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten. De vrouw wordt verdacht van poging tot doodslag. Omdat ze in beperkingen zit en het onderzoek nog loopt, wil het OM verder niets kwijt over de zaak.