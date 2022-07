Vertraging voor Razzia Monument Rotterdam

Het Razzia Monument dat aan de Parkkade in Rotterdam komt te staan, heeft vertraging opgelopen. Het was de bedoeling om de beeldengroep op 10 november te onthullen, tijdens de herdenking van de razzia in Rotterdam van 1944, maar dat wordt een jaar opgeschoven. Volgens René Versluis, een van de initiatiefnemers, komt dat doordat er lang moest worden gewacht op de toekenning van de omgevingsvergunning en monumentenstatus. Die is onlangs pas rondgekomen en volgens Versluis heeft kunstenaar Anne Wenzel daarop gewacht.