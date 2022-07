Kabinet: stuur ggz-hulp mee naar melding verward persoon

Bij incidenten met personen die verward of onbegrepen gedrag vertonen, zou niet meer alleen de politie erop af moeten gaan. Het is beter om (ook) een zorgmedewerker met een sociaalpsychiatrische achtergrond ter plekke te laten komen, zoals een wijk-GGD’er. Het kabinet wil deze samenwerking tussen politie, de GGZ en de gemeenten snel duurzaam invoeren, schrijven de ministers Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) en Conny Helder (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.