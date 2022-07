Klacht over ‘discriminerende’ antispieksoftware op universiteit

Een studente van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft vrijdag een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht omdat ze door haar donkere huidskleur grote hinder ondervond van antispieksoftware die tijdens tentamens werd gebruikt. Volgens het Racism and Technology Center in Amsterdam kan zij bij lange na de enige niet zijn. Duizenden studenten met een donkere huidskleur kunnen er last van hebben gehad en dus heel veel extra stress van hebben ondervonden, vreest deze organisatie.