Inspectie beboet 13 apotheken om handel in illegale medicijnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft dertien apotheken een boete opgelegd omdat ze illegaal in geneesmiddelen handelden. De medicijnen werden uiteindelijk voornamelijk in Duitsland verkocht. In totaal zouden de middelen bij de apotheken zo’n 8,5 miljoen euro aan omzet hebben opgebracht. De apotheken hebben in de afgelopen maanden boetes ontvangen van maximaal 30.000 euro. Het geld dat met de handel was gemoeid, kan de IGJ niet terugvorderen.