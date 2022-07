In de Arnhemse wijk Geitenkamp staan drie huizen naast elkaar in brand. Omdat de brand aan de Sperwerstraat voor dikke rookwolken zorgt, is een rij huizen aan de overkant van de straat ontruimd om te voorkomen dat de bewoners van die huizen veel schadelijke stoffen inademen. Voor de rest van de wijk geldt het advies om ramen en deuren te sluiten.