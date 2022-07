Pleziervaart gehinderd door aanvoer extra zoetwater naar westen

De pleziervaart kan vanaf maandagmiddag niet meer op de Leidsche Rijn tussen Harmelen en het Amsterdam-Rijnkanaal varen. Alle schippers moeten er ook rekening mee houden dat er bij de sluis in Bodegraven nog maar driemaal per dag wordt geschut. Die maatregelen kondigt hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden donderdag aan, omdat maandag de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) in werking wordt gesteld. Deze maatregel moet het westen van het land van voldoende zoetwater voorzien.