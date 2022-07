De politie heeft woensdagochtend in Ter Apel een Chileense politica opgepakt die wordt verdacht van fraude in haar thuisland. Het OM heeft donderdag een bericht van het AD daarover bevestigd. De vrouw is woensdagmiddag voorgeleid in de rechtbank in Rotterdam en blijft vastzitten in afwachting van de zitting over haar uitlevering. Volgens het OM kan dat nog wel een paar weken duren.