Hulpdiensten hebben de man die vermist werd in de haven van het Brabantse Willemstad donderdagochtend dood teruggevonden in het water. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Er werd in de nacht van woensdag op donderdag een grote zoekactie opgezet om de man te vinden. Hij ging aan boord van een schip en werd sindsdien vermist.