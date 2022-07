In de gevangenis in Alphen aan den Rijn is donderdagochtend rond 05.30 uur brand ontstaan in een cel. Het gaat om de locatie aan de Eikenlaan. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden die ter plaatse is laat weten dat er veel rook is ontstaan, maar dat de brand onder controle is. Er zijn geen gewonden.