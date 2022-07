NRC en De Limburger moeten berichtgeving over vermeende bevoordeling van CDA-Kamerlid Raymond Knops rectificeren. De rechtbank in Amsterdam vonniste woensdag dat NRC Media en Mediahuis Limburg onrechtmatig hebben gehandeld door Knops ervan te beschuldigen dat hij ’voor tienduizenden euro’s’ bevoordeeld zou zijn bij de aankoop van zijn woning in de gemeente Horst aan de Maas.