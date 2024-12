Binnenland

Een strandpaviljoen in De Koog op Texel is in de nacht van donderdag op vrijdag door brand verwoest, meldt de veiligheidsregio. Iets voor 02.00 uur werd al gemeld dat de vlammen uit het pand sloegen, korte tijd later werd gemeld dat de brandweer de brand „gecontroleerd” liet uitbranden.