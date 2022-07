Zes dagen cel en werkstraf voor actievoerende boer bij Stroe

De politierechter in Zutphen heeft woensdag een 19-jarige man uit Harskamp die betrokken was bij een boerenprotest op de A1 veroordeeld tot zes dagen gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van negen maanden. De protestboer heeft al zes dagen vastgezeten en hoeft dus niet terug naar de gevangenis. De man was op 28 juni met zijn trekker en kiepwagen bij het protest en reed tegen een politiebusje.