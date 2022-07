De gelauwerde pianist en pianopedagoog Jan Wijn is dinsdagavond op 88-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Amersfoort na een kort ziekbed overleden. Zijn lange carrière begon ooit na het horen van de Bijbelse gelijkenis van de talenten, vertelde hij in 2020 in een interview met het Reformatorisch Dagblad.