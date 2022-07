Voorkom tijdens vakantie verspreiding van de Afrikaanse varkenspest, waarschuwt Wageningen University & Research (WUR) dinsdag. De besmettelijke virusziekte is ongevaarlijk voor mensen, maar voor varkens en zwijnen is het een dodelijke ziekte. Daarom willen Nederlandse instanties voorkomen dat vakantiegangers de varkenspest mee terugnemen vanuit bijvoorbeeld Duitsland, Polen, Roemenië of China.