Een cruiseschip dat de Gelderse gemeente West Maas en Waal wilde inzetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen kan niet aanmeren in Beneden-Leeuwen. Dat komt door de lage waterstand van de Waal. Het schip zou op verschillende plekken voor en in de haven aan de grond lopen, aldus de gemeente. Op het schip was plaats voor 180 vluchtelingen.