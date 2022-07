Het aantal hectare aan bos is in de afgelopen jaren licht afgenomen, van 365.726 in 2017 naar 363.801 hectare in 2021. Daarmee was er na vijf jaar ruim 0,5 procent minder bos in Nederland. Tussen 2013 en 2017 was er een sterkere daling te zien van zo’n 2,7 procent minder bos. Ondanks de lichte daling zagen de onderzoekers wel juist grotere variatie in de soorten en leeftijden van bomen in het bos.