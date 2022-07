Veiligheidsberaad tevreden over verplichting opvang asielzoekers

Het Veiligheidsberaad is tevreden dat het kabinet „eindelijk” stappen zet om gemeenten desnoods te kunnen verplichten om asielzoekers op te vangen. „Het Nederlandse beleid was wel erg op vrijwilligheid gebaseerd. De stok achter de deur was een ontbrekend element”, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad pleitten al veel langer voor een vorm van dwang bij het realiseren van opvangplaatsen voor vluchtelingen.