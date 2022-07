Op meerdere plekken is donderdag crisisnoodopvang gevonden voor asielzoekers die wegens drukte niet terechtkunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). 55 van hen worden ondergebracht in Duiven, 30 in Geesteren en 95 in Stadskanaal, aldus een woordvoerster.