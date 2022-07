Pas als de rust is teruggekeerd in Cranendonck kan „het goede gesprek” worden gevoerd over de wens van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) om het asielzoekerscentrum in Budel ook na 2024 open te houden. Daarover zijn de staatssecretaris, de gemeente en de provincie Noord-Brabant het eens, zegt de woordvoerder van de staatssecretaris na het bezoek dat Van der Burg donderdag aan Budel bracht.