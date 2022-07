Samir A. heeft in totaal 107.000 dollar ingezameld en gestuurd naar vrouwen en kinderen in IS-gebied. Daarvan ging 24.000 dollar naar Belgische vrouwen en 83.000 dollar naar Nederlandse vrouwen. Dit kwam donderdag naar voren op de eerste zittingsdag tegen het voormalig Hofstadgroep-lid in de rechtbank Rotterdam, waar hij de bedragen zelf ook bekende.