Het kabinet heeft de juridische middelen om de komst van het nieuwe aanmeldcentrum in de gemeente Noordoostpolder af te dwingen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat na berichtgeving van NRC. Maar dat is „nu niet aan de orde”, benadrukt een woordvoerster. Afdwingen zou bovendien veel meer tijd kosten dan komst in goed overleg met de gemeente.