FNV roept gemeenten op kostendelersnorm direct af te schaffen

Vakcentrale FNV roept de 342 gemeenten in Nederland op om het goede voorbeeld van Arnhem en Rotterdam te volgen en de kostendelersnorm voor inwonenden tot 27 jaar per direct af te schaffen. De wet waarin de kostendelersnorm is opgenomen, verandert begin volgend jaar. „Niets belet gemeenten de toekomstige wet nu al in praktijk te brengen en daarmee veel gezinnen in hun gemeente leed te besparen,” zegt Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV.