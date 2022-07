500 euro voor armsten, maar oppositie blijft ontevreden achter

Ondanks de toegezegde extra energietoeslag van 500 euro voor mensen op en net boven het sociaal minimum, blijft de volledige oppositie ontevreden en vol onbegrip na een debat over de financiële situatie van huishoudens. PVV en SP dienden een motie van wantrouwen in, GroenLinks en PvdA zeggen de Voorjaarsnota niet te steunen en zelfs de normaal gesproken trouwe SGP spreekt over een „kloof tussen de coalitie en datgene wat er niet toe behoort”.