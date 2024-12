Provincies willen nog voor kerst gesprek met minister Wiersma

Binnenland

De provincies willen nog voor kerst met minister Femke Wiersma (Landbouw) spreken over de zogeheten PAS-melders, (boeren)bedrijven die door het stikstofbeleid van de overheid klem zitten. Gedeputeerden willen voor die tijd weten met welke maatregelen het Rijk deze bedrijven wil helpen. „Het raakt zeer aan ons rechtvaardigheidsgevoel dat deze bedrijven nu nog steeds in een benarde positie zitten, met alle zakelijke en persoonlijke gevolgen van dien”, staat in een brief van het Interprovinciaal Overleg (IPO).