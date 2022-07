Voor het eerst kraanvogeljong grootgebracht in de Peel

Voor het eerst is er een kraanvogel grootgebracht in het Limburgse natuurgebied de Mariapeel. Staatsbosbeheer is trots op het nu elf weken oude jong dat inmiddels korte stukjes kan vliegen en daardoor steeds vaker is te zien in het gebied. De jonge kraanvogel is inmiddels net zo groot als zijn ouders. „Dat de kraanvogel zijn plek heeft gevonden in het natte hoogveenlandschap is een kroon op het werk voor natuurherstel in de Peel”, vindt boswachter Rick Verrijt.