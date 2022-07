De Koninklijke Marechaussee en de politie hebben dinsdag zeven mensen opgepakt in een internationaal onderzoek naar mensensmokkel via het Kanaal. De arrestaties en doorzoekingen vonden in onder andere Dongen en Tilburg plaats. Het onderzoek liep naast Nederland ook in Duitsland, België, Engeland en Frankrijk, zo werd eerder op de dag al gemeld door Europese opsporingsorganisaties Europol en Eurojust.