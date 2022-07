De blokkade van een distributiecentrum van supermarktketen Plus in Haaksbergen is voorbij. Dinsdagmiddag zijn de actievoerende boeren „in goed overleg” vertrokken, aldus de manager van het distributiecentrum. „Ze hebben alles keurig achtergelaten en zich netjes gedragen.” Het was in Haaksbergen niet nodig om te dreigen met inzet van de ME.