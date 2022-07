Ook in hoger beroep is de 20-jarige pakketbezorger uit Woerden die in 2020 een 42-jarige man in Wijchen doodreed tot zeven jaar en cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Hij zou de man bewust hebben aangereden omdat hij hem aansprak op zijn rijgedrag in een woonwijk. Het gerechtshof in Arnhem acht in ieder geval bewezen dat Tarik O. met zijn gedrag het risico voor lief nam dat hij de man zou doden.